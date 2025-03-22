Трамп лишил администрацию Байдена доступа к секретным материалам

Американский президент Дональд Трамп лишил допуска к секретным материалам нескольких политических деятелей, в частности своих конкуренток на выборах – Хиллари Клинтон и бывшего вице-президента Камалу Харрис.

Об этом говорится в меморандуме, обнародованном в пятницу, 21 марта, поздно вечером на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

Трамп принял решение о том, что доступ Клинтон, Харрис и еще по крайней мере 12 других влиятельных лиц к секретным материалам больше не соответствует "национальным интересам".

Также он лишил допуска к секретным материалам бывших государственного секретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Я приказываю руководителям всех исполнительных департаментов и агентств осуществить необходимые дополнительные действия в соответствии с действующим законодательством, чтобы отозвать любые действующие допуски к секретной информации указанных лиц и немедленно прекратить их доступ к такой информации. Также приказываю лишить этих лиц права без сопровождения находиться на защищенных объектах правительства США", – говорится в заявлении Трампа.

Поэтому после такого решения бывшие дипломаты, законодатели и члены семьи президента Байдена не будут иметь доступа к секретным брифингам, в частности ежедневному президентскому брифингу.

Он заявил, что в случае, если кто-то из указанных лиц получил допуск к секретной информации в связи с работой в частной компании, "государственное учреждение США, которое предоставило допуск, должно сообщить частной компании о том, что доступ этих лиц к секретной информации был аннулирован".

Еще в начале февраля Трамп заявил, что "освобождает " бывшего главу Белого Дома Джо Байдена от доступа к материалам разведки, которые предоставляются бывшим президентам США, касающиеся их каденции.

Тогда он отметил, что Байден создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил Разведывательному сообществу прекратить доступ 45-го президента Соединенных Штатов – Дональда Трампа – к деталям национальной безопасности, что "является вежливостью, которая предоставляется бывшим президентам".