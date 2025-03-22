Разведка Великобритании проанализировала указ главы Кремля Владимира Путина, по которому "граждане Украины, которые незаконно находятся в России, обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться".

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в X, сообщает "Европейская правда".

Разведчики Британии отметили, что 20 марта 2025 года Путин подписал указ, который обязал граждан Украины, проживающих в России или на оккупированной Россией украинской территории, "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".

Британцы утверждают, что указ Путина "почти наверняка имеет целью принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство".

"Путин и российское высшее руководство продолжают преследовать политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, что является частью длительных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", – отметили в анализе.

Британские разведчики отметили, что Россия "ошибочно и незаконно" определяет как оккупированную, так и неоккупированную украинскую территорию в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также Крым как часть Российской Федерации.

"Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины", – добавили в анализе.

В этом контексте стоит обратить внимание на то, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в недавнем интервью фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

А недавно советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".