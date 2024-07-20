Посол назвал красные линии Украины в случае возобновления "зерновой сделки"

Украина считает, что в случае возрождения Черноморской зерновой инициативы условия должны быть пересмотрены, в частности в части контроля судов, отплывающих из украинских портов.

Об этом в эфире телемарафона в субботу, 20 июля, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает "Европейская правда".

По словам Боднара, тот факт, что Украина смогла проложить собственный безопасный черноморский морской маршрут через Дунай, "стимулирует других партнеров, в том числе и Турцию, искать более безопасные условия для прохода кораблей".

"Корабли проходят по территориальным водам Румынии, Болгарии и Турции, а сейчас речь идет о создании более безопасного маршрута направления", – пояснил посол.

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"Единственное, что нас не устраивает, – это то, что мы бы вернулись к условиям, которые функционировали в рамках первого "зернового коридора". Никакого контроля, никаких обследований судов, которые идут из украинских портов, быть не может. Мы на это никогда не согласимся", – констатировал он.

В то же время, отметил Боднар, "зерновой коридор" мог бы снизить стоимость страхования судов, следующих в Украину, а также увеличить уровень безопасности судоходства в Черном море.

"Мы также работаем с турецкой стороной. Но приоритетом для нас является реализация "формулы мира" президента Зеленского, где глобальная продовольственная безопасность и предусматривает безопасность судоходства", – подытожил дипломат.

Напомним, после полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу.

В рамках соглашения Украина смогла безопасно экспортировать по Черному морю почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна по так называемому "зерновому коридору". Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.

В августе состоится встреча в Турции по свободному мореплаванию, где будут обсуждать вопросы продовольственной безопасности.