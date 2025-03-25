ВВС установили личности двух гражданок Болгарии, которые шпионили для РФ

Расследовательский отдел BBC установил двух гражданок Болгарии, которые входили в российскую шпионскую сеть, управляемую с территории Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании, опубликованном BBC вечером 24 марта.

Обеих женщин, гражданок Болгарии, считают участницами крупной шпионской сети, в отношении других шести человек из которой в Британии продолжается процесс.

По выводам журналистов, Цветелина Генчева, проживающая в столице Болгарии Софии, использовала для шпионской деятельности работу в гражданской авиации.

Это позволяло ей видеть данные о перелетах людей, которые интересовали сеть, и "подсаживать" рядом на соседние места агентов, которые могли подсматривать за их переписками в чатах, паролями и тому подобное. Считают, что так смогли выследить пароль от телефона журналиста Романа Доброхотова.

Генчеву считают частью команды, которой поручили надзор именно за Доброхотовым. Она была в чатах с тремя лицами, которые уже осуждены в Британии по этому шпионскому делу – руководителем подгруппы Орлином Руссевом, Бизером Джамбазовым и Катрин Ивановой.

Также болгарка предоставляла информацию о полетах известного журналиста-расследователя Христо Грозева и имела задание следить также за российским диссидентом Кириллом Качуром.

Журналисты BBC сначала идентифицировали Генчеву через соцсети. В Facebook она контактировала с упомянутыми Ивановой и Джамбазовым. Далее выяснилось, что она работает в авиалиниях. Через профиль в Linkedin журналисты увидели, что она занимала должности, связанные непосредственно с продажей билетов.

Также в качестве зацепки использовали информацию, что на изъятых у Руссева дисках была программа Amadeus, используемая авиалиниями, а Генчева писала в LinkedIn, что является ее опытным пользователем.

Источники подтвердили журналистам, что Генчева уже привлекала внимание болгарских спецслужб, однако обвинений ей так и не предъявили.

При попытках связаться с ней Генчева немедленно бросила трубку, а на письма ответила, что не хочет ничего комментировать и не дает разрешения использовать ее имя. Она также прикрывалась тем, что якобы недостаточно владеет английским языком, хотя в LinkedIn утверждает обратное.

Личность Цветанки Дончевой журналисты также установили через анализ соцсетей и данных из расследования в отношении шести членов сети.

Дончева, как полагают, помогала шпионить за Христо Грозевым в Вене. В частности, она арендовала квартиру напротив его жилья и поставила камеру, которая следила за его квартирой.

Дончевой поручили антиукраинскую информационную работу, в том числе расклейку наклеек с нацистской символикой и с привязкой к Украине на советский мемориал в Вене, чтобы это выглядело как постеры "украинских неонацистов".

Также журналисты пришли к выводу, что ей поручили шпионаж за несколькими австрийскими чиновниками, в том числе руководителем спецслужбы Омаром Хаяви-Пирчнером, и журналисткой-расследовательницей Анной Тальхаммер, которая писала в частности о российских шпионах.

Дончеву в декабре задержала австрийская полиция. В документах дела, с которыми удалось ознакомиться журналистам, говорится, что против нее есть сильные подозрения относительно деятельности против интересов Австрии, и что женщина призналась, что начала сбор информации после просьбы подруги Вани Габеровой – одной из тех, кого судят в Британии. Та предоставила ей списки лиц, адреса и фото.

Женщина оправдывается, что ее якобы обманом втянули в шпионскую работу, сначала рассказывая о том, что это для студенческого проекта, далее – что для "Интерпола", но австрийские следователи не поверили таким объяснениям.

Группа, в рамках которой работала Дончева, якобы руководилась неким Яном Марсалеком из Москвы. Доказательства, изъятые следствием, подтверждают связь также с "британским" руководителем группы Руссевым.