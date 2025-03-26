Глава МИД Венгрии 13-й раз с начала большой войны прибыл в Москву, это вызывает подозрения в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто так часто посещал Россию после ее вторжения в Украину, что это вызвало подозрения среди европейских дипломатов – 26 марта он снова в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Как главный дипломат премьер-министра Виктора Орбана в течение последних 11 лет, 46-летний Сийярто стал лицом пророссийской политики Венгрии, которая привела к частым столкновениям страны с другими странами Европейского Союза.

С начала полномасштабной войны, начавшейся более трех лет назад, он посетил Россию по меньшей мере 13 раз. Такая частота визитов вызвала удивление у некоторых европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности и ставили под сомнение их цель.

Даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, тогда как западные союзники разорвали связи или резко сократили контакты.

Венгрия пошла другим путем, используя свои связи с Москвой для получения экономической выгоды. Она выбила исключения из-под санкций ЕС на российскую нефть и удвоила объемы закупок природного газа у России. Венгрия также настаивает на расширении своей единственной атомной электростанции под руководством России.

"Энергетическое сотрудничество между Венгрией и Россией выдержало самые тяжелые времена", – заявил Сийярто в среду после встречи с российским вице-премьер-министром Александром Новаком в Москве.

По его словам, это позволит Mol Nyrt, крупнейшему венгерскому нефтеперерабатывающему заводу, который имеет скважины в России, расширить свое присутствие в стране.

Визит сторонника Орбана состоялся через несколько часов после того, как США заявили, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, даже несмотря на то, что Кремль заявил, что его участие будет зависеть от ряда предварительных условий, включая ослабление санкций.

22 марта Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать прогресс со вступлением Украины в ЕС пока венграм Закарпатья не вернут "отобранные в 2015 году права".

Ранее Сийярто пожаловался, что на встрече глав дипломатии стран ЕС 17 марта не увидел поддержки позиции Будапешта по защите прав венгров в Украине.