Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом

Премьер Британии Кир Стармер рассказал, что после ссоры в Овальном кабинете на британскую сторону давили из Белого дома, ожидая критических заявлений в адрес Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Что касается действий президента США Дональда Трампа – от введения 25-процентного тарифа на британскую сталь до критики президента Украины Владимира Зеленского – Стармер сказал, что признает, что президент вызвал "определенную степень дезориентации". Правильным ответом, по его словам, было не поддаваться на его провокации.

"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критично, используя, знаете, красочные прилагательные, чтобы описать то, что чувствовали другие", – вспоминает Стармер.

"Я считал, что лучше поднять трубку и поговорить с обеими сторонами, чтобы попытаться вернуть их на одну страницу", – добавил он.

Стармер отправил своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Киев, чтобы посоветовать Зеленскому, как он может наладить отношения с Трампом.

Затем Стармер позвонил Трампу, чтобы сообщить о прогрессе в Киеве и заложить основу для телефонного разговора между ним и Зеленским. Когда президенты снова разговаривали, Зеленский поддержал миротворческие усилия Трампа.

28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

После ссоры британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому и не считает, что он сделал что-то плохое.

19 марта Зеленский и Трамп пообщались по телефону после того, как американский президент провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

После разговора Зеленский рассказал, что они с Трампом договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

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