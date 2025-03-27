В Турции наказали четыре телеканала за освещение массовых протестов

Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK) наказал четыре турецких телеканала за освещение митингов в поддержку арестованного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сообщила турецкая газета Oksijen, пишет "Европейская правда".

Самое жесткое наказание от правительственного агентства, регулирующего радио и телевидение в Турции, получил оппозиционный телеканал Sözcü TV, его трансляцию приостановили на 10 дней. Причина – он якобы "подстрекал общественность к ненависти и вражде" в своих комментариях, ведя прямые трансляции из Стамбула, Анкары и Измира.

На телеканалах Halk TV и Tele 1 RTÜK распорядилась приостановить по 5 программ. Также на Halk TV, Tele 1 и Now TV были наложены административные штрафы.

Ассоциация современных журналистов отреагировала на наказания, наложенные советом, заявив, что RTÜK стала аппаратом в руках правительства.

Преследование и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу привело к массовым протестам в Турции, несмотря на запрет властей на их проведение. Между тем оппозиционная Республиканская народная партия утвердила выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты.

После того, как 19 марта в Турции начались массовые протесты против ареста Имамоглу, правительство усилило подавление СМИ и интернета.

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