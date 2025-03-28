В ЕС рассказали, что думают об идее Путина о "внешнем управлении" Украиной

Европейский Союз рассматривает хозяина Кремля Владимира Путина как военного преступника, который находится в розыске, и соответственным образом воспринимает пропаганду, которую он распространяет – в частности, так воспринимается в ЕС его заявление о возможности "внешнего управления" Украиной.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга 28 марта в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Хиппер подчеркнула, что Россия является агрессором, а Путин – военным преступником, и именно с этой позиции следует рассматривать его пропагандистские заявления.

"Путин – преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду", – сказала Хиппер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать идею Путина о "внешнем управлении" Украиной.

Она добавила, что вместо этого ЕС будет "внимательно смотреть на факты",

"Факты заключаются в том, что у нас есть агрессор, и у нас есть Украина, которая не демонстрирует ничего, кроме доброй воли к миру. Это то, где мы находимся с точки зрения нашей поддержки Украины и нашего фокуса на том, чтобы у нас был долгий, справедливый и прочный мир", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Другая пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что президент Украины Владимир "Зеленский был избран легитимно, демократически, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен их предлагать".

Как сообщалось, 27 марта Путин заявил о необходимости установления в Украине "временного управления под эгидой ООН", чтобы провести выборы президента.

Напомним, в феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, поскольку он якобы отказывается от проведения выборов.