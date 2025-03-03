NYT: глава Пентагона распорядился свернуть наступательные кибероперации против России

Глава Министерства обороны США Пит Гегсет якобы распорядился прекратить наступательные кибероперации против России, что явно является составной частью попыток команды Трампа наладить диалог с Кремлем.

Об этом со ссылкой на анонимных собеседников сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

По словам источников, один из которых является действующим и двое – бывшими чиновниками, Гесет распорядился прекратить американские наступательные кибердействия против России, очевидно в рамках попыток команды Трампа наладить диалог с Кремлем и начать договариваться о прекращении российско-украинской войны.

Распоряжение якобы поступило еще до встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом.

Конкретные объемы и продолжительность такого распоряжения не понятны.

Издание отмечает, что в целом сохранение доступа к российским сетям с целью получения информации – это то, что в любом случае важно для США для понимания намерений Путина в контексте переговоров.

По словам собеседников-эксчиновников, отказ от наступательных киберопераций против России – рискованная авантюра для Вашингтона, поскольку неизвестно, прекратит ли Россия при этом свои гибридные операции против США и европейских государств, которым США также оказывали существенную поддержку в противодействии кибервмешательству.

Во время первого президентского срока Трампа киберкомандованию предоставили дополнительные полномочия, которые позволили проводить наступательные кибероперации без прямого утверждения президентом. Одной из таких была "проверка" российской электросети, о которой тогда рассказали The New York Times, задуманная вероятно как серьезное предупреждение России о последствиях в случае нанесения ущерба американской критической инфраструктуре.

Тогда Трамп назвал появление информации в СМИ "предательством", но его бывшие помощники позже комментировали, что Трамп очень волновался, как это повлияет на его отношения с правителем России.

На прошлой неделе пять бывших министров обороны США назвали безрассудным увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров и призвали Конгресс остановить любое утверждение их преемников.