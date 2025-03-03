Дуда призвал Зеленского вернуться к подписанию соглашения о минералах с США

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам с США о подписании соглашения о природных ресурсах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского президента приводит PAP.

Его слова прозвучали после спора между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете в прошлую пятницу.

Дуда отметил, что ко всем политическим событиям он относится прохладно и старается оценивать их без эмоций.

"Казалось, что будет заключено американо-украинское соглашение, а этого не произошло. Я не знаю, насколько это можно списать на эмоции президента Владимира Зеленского, а насколько это тактические действия. Но факт остается фактом – ситуация остается нерешенной", – сказал он.

По мнению Дуды, Зеленский должен вернуться к переговорам с Соединенными Штатами, поскольку "это единственное место, где он может получить реальную поддержку в решении этой военной ситуации".

"Соединенные Штаты поддерживают Украину огромными деньгами, но это не принесло прорыва. Война продолжается, Россия продолжает нападать на Украину, а сам процесс очень медленный", – отметил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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