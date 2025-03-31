Шесть стран и ЕС обещают больше помощи Украине и новые санкции против РФ

Группа поддержки Украины в формате "Веймар+" заявила в понедельник, 31 марта, что увеличит свою помощь стране, одновременно рассматривая новые санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на совместную декларацию группы в формате "Веймар+", передает "Европейская правда".

31 марта во время четвертой встречи группы поддержки Украины в формате "Веймар +" министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Великобритании, вместе с высокой представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас и еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом обсудили увеличение военной помощи и гарантии безопасности Украины, а также будущую роль Европы в мирном процессе.

В совместной декларации после встречи они призвали Россию согласиться на "немедленное и безусловное прекращение огня на равных условиях и с полным выполнением".

Они заявили, что готовы оказать дальнейшее давление на Москву, в том числе путем введения новых санкций, чтобы обеспечить Киеву "наилучшие возможности для достижения справедливого и прочного мира".

Страны также заявили, что увеличат военное, политическое и гуманитарное финансирование военных усилий Украины.

Любое мирное соглашение должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины, заявили они, и отметили при этом: "Мы готовы играть ведущую роль в этом вопросе".

Также в заявлении акцентировали, что страны не примут ни одного соглашения, которое бы ограничивало оборонную промышленность Украины или военное присутствие стран-партнеров на украинской земле.

Группа "Веймар+" заявила, что она обязуется обеспечить полную ответственность за военные преступления России, работая над созданием специального суда в рамках Совета Европы.

В заявлении добавили, что замороженные российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит войну и не компенсирует Украине нанесенный ею ущерб.

Отметим, перед встречей Каллас призвала Россию проявить "добрую волю " и договориться о прекращении огня в Украине.

Встреча в Мадриде прошла накануне неформального саммита министров обороны государств ЕС в Варшаве, который прежде всего будет посвящен оценке реальных возможностей ЕС по увеличению военной поддержки Украины – в частности, срочного предоставления ВСУ необходимых боеприпасов.