Каллас закликала РФ проявити "добру волю" щодо припинення вогню

У понеділок, 31 березня, висока представниця Європейського Союзу із питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас закликала Росію проявити "добру волю" і домовитися про припинення вогню в Україні.

Про це вона заявила перед зустріччю європейських міністрів закордонних справ у Мадриді у форматі "Веймар+", цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Каллас сказала, що "повернення українських дітей, які були депортовані в Росію, і "звільнення військовополонених" є прикладами жестів, які Росія могла б зробити, щоб продемонструвати "добру волю".

Також вона закликала США чинити тиск на Кремль, щоб покласти край війні.

Зазначимо, 31 березня під час четвертої зустрічі групи підтримки України у форматі "Веймар+" міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Британії, разом з Каллас та єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом обговорять збільшення військової допомоги та гарантії безпеки Україні, а також майбутню роль Європи у мирному процесі.

Зустріч у Мадриді відбувається напередодні неформального саміту міністрів оборони держав ЄС у Варшаві, який насамперед буде присвячено оцінці реальних можливостей ЄС зі збільшення військової підтримки України – зокрема, термінового надання ЗСУ необхідних боєприпасів.