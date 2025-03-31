Представники 6 країн та ЄС у Мадриді обговорять, як Україні досягти "миру завдяки силі"

У понеділок, 31 березня, під час 4-ї зустрічі групи підтримки України у форматі "Веймар+" міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Великої Британії, разом з високою представницею ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас та єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом обговорять збільшення військової допомоги та гарантії безпеки Україні, а також майбутню роль Європи у мирному процесі.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив обізнаний з питанням посадовець однієї з держав ЄС на умовах анонімності.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", Євросоюз хоче збільшити зусилля для реалізації мети щодо досягнення Україною миру з позиції сили: для цього, зокрема, планується збільшувати військову допомогу Україні.

"Зустріч складатиметься з двох сесій: на першій будуть обговорювати зміцнення європейської безпеки, оборонну ініціативу ЄС "Готовність 2030" та "Білу книгу" Кубілюса, а на другій – збільшення військової підтримки України з акцентом на досягненні миру завдяки силі", – повідомив посадовець.

Він уточнив, що під час обох частин розмови буде обговорюватися "питання сталого миру в Україні" та підвищення обороноздатності Євросоюзу.

"Також планується обговорення гарантій безпеки Україні від держав Заходу, те, який внесок можуть зробити держави "Веймар+" у процес припинення вогню в Україні, а також роль Європи у дипломатичних процесах зі встановлення миру", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

Зустріч у Мадриді відбувається напередодні неформального саміту міністрів оборони держав ЄС у Варшаві, який насамперед буде присвячено оцінці реальних можливостей ЄС зі збільшення військової підтримки України – зокрема, термінового надання ЗСУ необхідних боєприпасів.

Нагадаємо також, що на саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня були ухвалені домовленості про оголошення нових пакетів військової допомоги Україні на наступному засіданні у форматі "Рамштайн", що запланований на 11 квітня у Брюсселі.