Британский таблоид утверждает, что США ограничили передачу разведданных Украине

Британский таблоид Daily Mail утверждает, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.

По данным издания, решение Дональда Трампа заморозить американскую военную помощь Киеву вызвало опасения значительного ослабления Украины на поле боя.

Но в дополнение к этому решению все разведывательные службы и военные учреждения Великобритании также получили приказ, который прямо запрещает Украине передачу разведывательных данных, полученных в США. Эти данные известны как "Rel UKR", что является сокращением от "Releasable to Ukraine" ("Доступные для Украины").

С начала полномасштабного вторжения России три года назад Великобритания и другие западные партнеры в сфере безопасности, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились с Украиной такой информацией. Теперь Вашингтон, по данным издания, приказал остановить это до дальнейшего уведомления.

Решение касается британского Главного управления разведки (GCHQ), шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

Daily Mail относится к группе "качественных таблоидов" – изданий, публикующих значительное количество таблоидного контента, однако обычно придерживаются стандартов в передаче фактов.

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине – временная, и связана с событиями в Белом доме в прошлую пятницу.