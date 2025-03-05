Что не так с судебной реформой в Украине и как должен действовать ЕС

Украинское правительство подготовило Дорожную карту реформы в сфере "Верховенство права", которая станет указателем на пути к евроинтеграции. Эти документы должны способствовать ожидаемому результату: в конце пути Украина должна полностью соответствовать требованиям Европейского Союза.

Впрочем, с имеющейся редакцией Дорожной карты существует риск, что вместо глубинных трансформаций системы правосудия мы получим преимущественно косметические изменения, которые не затрагивают корни проблем, десятилетиями тормозивших развитие украинского правосудия.

Подробнее о проблемах, которые могут возникнуть на пути судебной реформы, – в статье Михаила Жернакова, Татьяны Шевчук и Екатерины Шевчук Быстрый путь в ЕС или поверхностные изменения: что происходит с реформой правосудия. Далее – краткое ее изложение.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, на четвертый день полномасштабного вторжения. С учетом этого наши европейские партнеры сделали немалую "скидку" на первых этапах – дали семь требований, выполнение которых засвидетельствовало бы нашу серьезность намерений и стремление к евроинтеграции.

Пять из них так или иначе касались системы правосудия, причем первые два – непосредственно судебной системы, а именно реформы Конституционного суда (КСУ) и перезагрузки органов судейского управления (Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)).

Если присмотреться к этим шагам внимательнее, можно заметить, что большинство из этих реформ уже были запланированы.

Поэтому выполнить такие требования Украине не было сложно, что и дало нам возможность с исторической скоростью двигаться по евроинтеграционному треку к следующим этапам.

Нашу заявку утвердили 23 июня 2022 года, то есть меньше чем за четыре месяца. Такого в истории ЕС вообще не было.

"Скидка" проявилась еще и в другом: эти постусловия для получения статуса кандидата стали предпосылками для следующего важного шага: открытия переговоров о вступлении.

Это тоже беспрецедентный шаг, который не применяли с другими странами, но который позволил Украине почти "бесплатно" пройти два очень важных этапа, которые другие страны проходят годами.

Но хоть наше движение и было быстрым, но безумных сдвигов в системе правосудия это не принесло.

Этого еще не отмечают в отчетах о расширении, но скромным прогрессом наши проблемы не ограничиваются: украинская власть в отдельных случаях вообще "обращает" реформы назад.

К примеру, под видом евроинтеграции правоохранительный комитет Верховной Рады согласовал абсолютно антидемократический закон, предусматривающий ответственность за "несанкционированные разглашение и сбыт" информации из государственных реестров – до восьми лет заключения.

Евросоюз четкой реакции на это так и не дал.

Отдельно надо обратить внимание на кризис в Верховном Суде.

Среди прочего, Ольга Стефанишина, вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции, заявила, что Украина планирует отказаться от независимых иностранных экспертов в конкурсных комиссиях по отбору судей.

Правда, позже, во время конференции Фонда DEJURE Стефанишина все же сказала, что "никто не планирует сейчас прекращать работу комиссий, состоящих из международных экспертов, где они имеют преимущественный голос в принятии решений". Однако новый закон о создании двух админсудов на замену ОАСК "размывает" участие международных экспертов.

А сама Дорожная карта (по крайней мере, тот проект, который получили ОО недавно от власти) не упоминает международных экспертов в важных процессах.

Если ЕС и его государства-члены хотят помочь Украине в это критическое время, нужно быть более требовательными к Украине в вопросе реформ.

Важно не только формально выполнять требования, а достигать реальных результатов, чтобы Украина стала полноправным и надежным членом ЕС.

Подробнее – в материале Михаила Жернакова, Татьяны Шевчук и Екатерины Шевчук Быстрый путь в ЕС или поверхностные изменения: что происходит с реформой правосудия.