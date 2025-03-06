Соратник Фицо не видит проблемы в том, чтобы "русские были в Киеве"

Вице-президент словацкой партии власти Smer-SD, евродепутат Эрик Калиняк заявил, что не видит проблемы в том, чтобы "русские были в Киеве", поскольку это означало бы "надежного соседа".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Он отвечал на вопрос журналиста о том, что бы означало для Словакии, если бы россияне были в Киеве.

Калиняк заявил, что не хочет видеть россиян на словацких границах, но при этом добавил, что считает россиян более надежными партнерами, чем украинцев.

"Я буду циником и скажу, что мы бы наконец-то имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь, то с этой точки зрения россияне для нас являются более надежным партнером", – сказал Калиняк.

Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" в связи со словами Калиняка говорит о предательстве. "Мы говорим об этом давно и четко. Никакой политики по четырем кардинальным пунктам, но российское правление – вот видение этого правительства для Словакии. Как и тогда, когда Тибор Гашпар допустил выход из ЕС, это момент, когда партия Smer раскрывает свои истинные намерения в отношении Словакии", – говорится в заявлении партии.

"Фицо отдаляет нас от Европы, сжигает мосты с нашими союзниками, отдает нас в руки Путина и Трампа. Это предательство. Он не имеет на это никакой легитимности, это правительство должно уйти в отставку как можно быстрее, и единственным решением являются досрочные выборы", – заявили в партии.

После возвращения словацкой парламентской делегации из Москвы вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар допустил возможность выхода Словакии из Европейского Союза, хотя и назвал этот шаг крайней мерой.

В ответ на эти слова в январе в ряде словацких городов прошли акции протеста под лозунгом "Словакия – это Европа". В связи с этими событиями премьер-министр Фицо заявил, что демонстрации были организованы на основе лжи, и что правительство не готовит выход Словакии из ЕС.

Читайте также: Фицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти.