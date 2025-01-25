Протесты в Словакии: около 100 тысяч человек вышли на улицы против политики Фицо
Новости — Суббота, 25 января 2025, 10:45 —
Серия протестов "Словакия – это Европа" прошла почти в 30 городах страны, по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Как отмечается, 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо по сближению с Россией. Также митинги прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.
По всей Словакии собрались около 100 тысяч человек. По словам организаторов, митинги прошли мирно и без беспорядков.
Bratislava hlási: Slovensko je Európa– Aktuálne o Ukrajine (@oukrajine) January 24, 2025
Preplnené Námestie slobody je dôkazom, že obyvatelia hlavného mesta túžia žiť skutočne slobodne, nie v područí moskaľov a ich kolaborantov. pic.twitter.com/aKFCIjGNHZ
Только в столице Словакии – Братиславе – по оценкам организаторов, собралось до 60 тысяч человек.
Slovensko je Európa. Konečne– Ukraine must win (@ukraine_wi78134) January 24, 2025
Je človek hrdý. 🇸🇰👊60k pic.twitter.com/QQpW93PZYn
Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW– Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025
Издание Dennik N пишет, что в городе Банска Быстрица собралось более 10 тысяч человек, в Тренчине и Жилине – около 5 тысяч, в Попраде и Нитре – около 4 тысяч, и примерно на тысячу меньше людей вышло на демонстрацию в Трнаве.
Ранее на этой неделе словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что в стране готовится "государственный переворот „ с участием оппозиции, неправительственных организаций, СМИ, а также "тайной группы экспертов" из-за рубежа.
Словацкая оппозиция, которая пытается объявить вотум недоверия правительству Фицо, отвергает эти заявления и говорит, что они являются лишь тактикой запугивания граждан.
Президент Владимир Зеленский поддержал протесты в Словакии и написал, что "Братислава – не Москва".