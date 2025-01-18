Вице-спикер парламента Словакии не исключил выход страны из ЕС

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар допустил возможность выхода страны из ЕС, но назвал это крайним решением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Denik N.

По его словам, правящая партия Smer пока не имеет приоритета и цели выхода из ЕС или НАТО, но он считает, что оба объединения "эволюционируют во времени" и "должны оставаться открытыми двери для ситуации, когда мы рассмотрим экстремальное решение".

"На данный момент Smer не имеет приоритетом и целью выход из ЕС или НАТО, но оба эти объединения эволюционируют со временем, возможно, изменяя некоторые основные вопросы или принципы функционирования, которые существовали в то время, когда мы присоединились к ним, и поэтому должны оставаться открытыми двери для ситуации, когда мы, возможно, рассмотрим крайнее решение, такое как выход из ЕС", – сказал Гашпар.

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Гашпар вместе с лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко недавно совершил многодневную поездку в Россию,

Он недавно заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить транзит газа.