Трамп в письме предложил Ирану провести переговоры по ядерному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерном соглашении, и в четверг направил лидеру страны письмо с предложением таких переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит Reuters.

Он выразил надежду, что иранская сторона согласится провести соответствующие переговоры.

"Я сказал, что надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что это будет гораздо лучше для Ирана. Я думаю, они хотят получить это письмо. Другая альтернатива – мы должны что-то сделать, потому что нельзя допустить появления еще одного ядерного оружия", – отметил американский президент.

По его словам, "способы борьбы с Ираном": или военный, или заключение соглашения.

"Я предпочитаю заключить соглашение, потому что я не хочу нанести вред Ирану. Они замечательные люди", – добавил Трамп.

В прошлом месяце Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Трампу нельзя доверять – поскольку он вышел из ядерного соглашения времен Обамы во время своего первого срока.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в конце февраля отверг возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.