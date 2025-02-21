Рубио заверил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж, которое публикует пресс-служба Госдепа США.

Рубио сказал, что администрация Трампа стремится вернуться к максимальному давлению на иранский режим.

Он добавил, что не будет вдаваться в подробности того, какие меры могут принять США, чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана.

"Но я хочу четко заявить, что иранскому режиму... никогда нельзя позволить обладать ядерным оружием, с помощью которого они смогут держать в заложниках весь мир и потенциально напасть на Израиль", – подчеркнул госсекретарь.

Рубио отметил, что если бы США хотели конца иранского режима, то это бы произошло.

"Но президент – миротворец. Он предпочел бы избежать это и не допустить подобных обстоятельств... но при Дональде Трампе ядерного Ирана не будет", – резюмировал он.

Как известно, Трамп хочет возобновить свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.

Трамп заявил, что дал своим советникам указание "уничтожить Иран" в случае успешного покушения на него.