В Британии трех граждан Болгарии признали виновными в шпионаже в пользу РФ

Трое граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России, были признаны виновными в шпионаже во время судебного процесса в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

После более чем 32 часов обсуждений суд присяжных в Олд Бейли вынес единогласный приговор 33-летней лаборантке Катрин Ивановой, 30-летней косметологу Ване Габеровой и 39-летнему художнику и декоратору Тихомиру Иванчеву, которые до ареста проживали в Лондоне.

Всех троих признали виновными в участии в заговоре, вопреки статье 1 Закона об уголовном праве 1977 года, с целью совершения преступления, предусмотренного статьей 1 Закона о государственной тайне 1911 года. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Из трех обвиняемых на суде присутствовал только Иванчев. Две женщины присутствовали через видеосвязь.

Иванова также была признана виновной в хранении поддельных паспортов в своей квартире.

Всего в Британии подозревали шестерых граждан Болгарии в шпионаже в пользу России.

Подозреваемых обвинили в сговоре с гражданином Австрии Яном Марсалеком, которому не предъявили обвинений по этому делу, и "другими неизвестными".

В Германии Марсалека объявили в розыск по подозрению в мошенничестве. Считается, что он сбежал из Вены в Беларусь на частном самолете, а сейчас находится в России под ее защитой.

Согласно документам, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек "вступил в сговор с целью сбора информации, прямо или косвенно полезной для врага и, таким образом, наносящей ущерб интересам и безопасности государства". Преступления, как утверждают, также должны были происходить за пределами Англии и Уэльса.