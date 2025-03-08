Глава немецкой разведки считает вероятным, что Кремль захочет проверить действенность ст. 5 НАТО

Руководитель немецкой разведывательной службы Бруно Каль предполагает, что Россия размышляет над тем, чтобы испытать коллективные гарантии безопасности НАТО, а в случае остановки боевых действий в Украине в недалеком будущем этот риск станет больше.

Как сообщает dpa, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Бруно Каль, который возглавляет немецкую разведку BND, считает вероятным то, что Россия захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.

"Мы очень надеемся, что так не произойдет... Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада", – отметил глава разведывательной службы.

По его мнению, время и вероятность такой "проверки" напрямую связаны с тем, как дальше будут развиваться события в российско-украинской войне.

Если война закончится раньше 2029-2030 года, отметил Каль, Россия сможет быстрее стать угрозой для Европы.

"Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор... Более раннее время завершения войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им больше всего хочется – против Европы", – считает Бруно Каль.

По его словам, в России надеются, что будущие очертания мирового порядка будут похожими на те, что были в 90-х годах и российская "сфера влияния" расширится дальше на запад, а в самом лучшем для Москвы варианте США выведут свои войска из Европы.

Напомним, 4 марта немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры в кредит.

Все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

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