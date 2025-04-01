Украина получила еще 3,5 млрд евро от ЕС в рамках большой программы помощи

Европейская комиссия во вторник, 1 апреля, перечислила Украине очередной транш в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Шмыгаль отметил, что эти средства помогут стране в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность.

"Еврокомиссия отметила преданность нашей страны внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС", – отметил он.

Премьер отметил, что общая финансовая помощь в рамках механизма Ukraine Facility уже достигла 19,6 млрд евро.

Министр экономики Юлия Свириденко Украины рассказала, что из полученных 3,5 млрд евро: 3,1 млрд – льготные кредиты, 400 млн – грантовые средства. Эти средства помогут покрыть важные и приоритетные бюджетные расходы.

По ее словам, финансирование поступило после выполнения Украиной всех требований Плана Украины на четвертый квартал 2024 года. В целом это 13 индикаторов – гармонизация украинского законодательства с европейскими нормами, усиление цифровой трансформации, энергетической независимости.

"Суммарно за прошлый год мы выполнили 36 индикаторов. Впервые в истории Украины выполнены все определенные на год индикаторы программы реформ. На этот год наша цель еще более амбициозная – выполнить 56", – добавила она.

20 марта вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в 2025 году продолжит финансово поддерживать Украину за счет доходов от замороженных активов РФ и по плану Ukraine Facility.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.