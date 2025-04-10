Госдеп подтвердил отставку посла США в Украине Бринк

Американская посол в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост, подтвердили в Государственном департаменте США.

Комментарий представителя ведомства приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

В Госдепе объяснили отставку Бринк с должности посла в Украине тем, что она находилась там "в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий".

"И, честно говоря, война продолжается слишком долго. Настоящий вопрос заключается в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну", – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

О возможной отставке посла США в Украине ранее в четверг сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, Бриджит Бринк начала работу в Украине в конце мая 2022 года.

Она перед тем была заместителем помощника секретаря в Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента, работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.

Недавно Бринк попала под критику Владимира Зеленского после того, как она не упомянула Россию в своей заметке о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля.