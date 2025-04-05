Зеленский возмутился реакции посольства США на удар по Кривому Рогу

Президент Владимир Зеленский заявил, что "неприятно" удивлен реакцией посольства США на ракетный удар России по Кривому Рогу накануне, в результате которого погибли минимум 18 человек.

Об этом говорится в заметке главы государства в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии за "принципиальную позицию" относительно российского удара по Кривому Рогу, а также поблагодарил главного дипломата ЕС и посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей", – подчеркнул он.

Президент призвал к дальнейшему давлению на Россию для завершения войны и спасения жизней.

"И мы говорили, в частности, с американской стороной о дополнительных системах ПВО для защиты как раз от подобных ракетных ударов. Рассчитываем на наши договоренности с Президентом Соединенных Штатов, который обещал помочь с поиском дополнительных "пэтриотов", – напомнил Зеленский.

Вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших, среди которых девять детей, и более 60 раненых.

Тогда посол США в Украине Бриджит Бринк написала, что ее "ужасает" удар по Кривому Рогу, не упомянув в сообщении Россию.