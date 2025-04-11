На "Рамштайн" Украине пообещали военную помощь на более чем 21 млрд евро

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 11 апреля государства-участники пообещали Украине увеличить военную помощь на общую сумму 21 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили на пресс-конференции по результатам заседания, передает корреспондент "Европейской правды".

Гили отметил, что доволен результатами заседания Контактной группы, на котором Украине пообещали дополнительно военной помощи на 21 млрд евро.

"Мы с министром Писториусом совместно провели сегодняшнее заседание. 51 страна и партнер были привлечены к Контактной группе, из Европы, Индо-Тихоокеанского региона и Южной Америки. Новые обязательства по военной помощи, объявленные сегодня в рамках Контактной группы, составляют более 21 миллиарда евро", – подчеркнул Гили.

"В этом году Великобритания потратит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самым высоким показателем за всю историю. Сегодня я объявляю о выделении 350 миллионов фунтов стерлингов (более 400 млн евро) для того, чтобы эта поддержка попала к украинским бойцам на передовой. Этот пакет включает радарные системы, противотанковые мины и сотни и тысячи новых беспилотников", – сообщил он.

Гили также добавил, что 150 миллионов фунтов стерлингов (более 170 млн евро) будет выделено на ремонт и обслуживание боевой техники.

"Это является частью новых усилий, направленных на ремонт 3000 украинских транспортных средств, которые могут быть возвращены в борьбу с Путиным в ближайшие месяцы", – подчеркнул министр обороны Британии.

Ранее сообщалось, что в рамках "брюссельского Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

А Литва намерена выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов, заявила министр обороны Довиле Шакалиене.