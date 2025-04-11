Литва має намір виділити Україні 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне.

Заяву литовської міністерки наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця Міноборони Литви закликала прискорити надання допомоги Україні, оскільки "літо може бути дуже важким".

"Наприклад, Литва збирається додати ще 20 мільйонів євро на придбання боєприпасів, тому що це одна з тих речей, яких Україна зараз дуже потребує", – сказала вона.

У червні минулого року Державна рада оборони Литви погодилася щорічно виділяти на військову допомогу Україні не менше 0,25% від ВВП країни.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 800 млн євро. Загальний обсяг довгострокової допомоги Литви Україні перевищив 1,5 млрд євро.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім того, Норвегія офіційно долучилась до очолюваної Британією і Латвією "коаліції дронів" для України.