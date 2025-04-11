Німеччина анонсувала пакет допомоги Україні зі 100 тисячами снарядів і чотирма IRIS-T

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пісторіус заявив у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі, його цитує n-tv.

Як зазначив німецький міністр, до пакета також увійдуть 15 бойових танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів.

Пісторіус також розповів про перспективи придбання в наступні роки нових систем IRIS-T, а також про постачання 1100 додаткових радарів наземного спостереження.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.