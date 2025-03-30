Американская сторона восприняла операцию Украины в Курской области как шаг к нарушению доверия, однако не стала останавливать свою поддержку, чтобы не допустить гибели тысяч украинских военных, которые уже находились на территории России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The New York Times.

Как отмечает издание, по состоянию на лето 2024 года украинская армия на севере и востоке была опасно растянута. Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжал говорить американцам, что ему "нужна победа".

В марте американцы обнаружили, что украинская военная разведка тайно планирует наземную операцию на юго-западе России. Тогда начальник киевской резидентуры ЦРУ поставил руководителя ГУР Кирилла Буданова перед фактом: если украинцы пересекут границу с Россией, то сделают это без американского оружия и разведывательной поддержки.

В начале августа украинцы сделали загадочный намек на то, что что-то происходит на севере. Именно тогда генерал Сырский сделал свой ход – отправил войска через юго-западную российскую границу, в Курскую область.

"Для американцев развертывание этой интервенции стало значительным нарушением доверия. Дело не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывезя оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию", – говорится в публикации.

Ранее Украина и США определили зону в России, по которой украинцы могли стрелять из американского оружия, а командование в Висбадене могло бы поддерживать их удары разведывательной информацией. Это было сделано, в частности, для предотвращения гуманитарной катастрофы на Харьковщине.

"Это был не почти шантаж, а именно шантаж", – прокомментировал чиновник Пентагона.

После начала курской операции американцы могли бы остановить свою поддержку, но они знали, что это, как пояснил представитель администрации США, "может привести к катастрофе": украинские солдаты на Курщине погибли бы, если бы их не прикрывали ракеты HIMARS и американская разведка.

Американцы пришли к выводу, что курская операция была победой, к которой стремилось и на которую все время намекало украинское руководство.

Одной из целей операции, как объяснил американцам президент Владимир Зеленский, был рычаг влияния – захват и удержание российской земли, которую можно было бы обменять на украинскую в будущих переговорах.

В середине марта разведка Эстонии подтвердила, что Украина постепенно выводит военный контингент из Курской области России.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что пауза с предоставлением разведданных со стороны США не повлияла на ухудшение положения украинских войск в Курской области.