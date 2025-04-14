Сийярто раскрыл планы ЕС направить в Украину "военных советников"

Европейский Союз рассматривает возможность направления в Украину военных советников, которые бы работали в рамках миссии тренировки украинских военных.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Сийярто отметил, что ЕС может направить в Украину военных советников для тренировки украинских воинов, и Венгрия выступает против этого.

"Они (ЕС – ред.) хотят отправить в Киев военных советников – в рамках миссии, которая была ранее создана для подготовки украинских солдат", – сообщил Сийярто.

Он напомнил, что Венгрия осталась в стороне от этой миссии, но у нее было основное условие – что такая миссия может действовать только за пределами Украины.

Военные инструкторы ЕС не должны проводить тренировочные программы для украинских солдат на территории Украины, "поскольку это влечет за собой серьезный риск эскалации войны", подчеркнул Сийярто.

"Для нас это красная линия", – добавил он.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС также упоминала о тренировочной миссии, но без конкретики.

"Мы имеем миссию по подготовке украинских солдат, которая уже подготовила более 73 000 человек. Поэтому сегодня мы также обсудили, что еще мы можем сделать, когда речь идет о (тренировочных) миссиях. Должны ли мы расширить мандат миссий, которые у нас есть, чтобы также внести вклад в гарантии безопасности коалиции желающих?", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Британия рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.

Также "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".