СМИ: британские войска могут быть развернуты в Украине на пять лет

Великобритания рассматривает возможность развертывания войск в Украине на пять лет в соответствии с планами, которые обсуждают союзники.

Об этом говорится в материале The Telegraph, передает "Европейская правда".

Военное руководство хочет, чтобы это развертывание помогло подготовить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение России.

Схема была предложена в ходе дискуссий, которые ведут Великобритания и Франция по "коалиции решительных".

Согласно этому плану, который является одним из многих вариантов, в Украину будут направлены силы под руководством европейских стран, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения какого-либо мирного урегулирования и дать украинским военным необходимую передышку.

Французские военные планировщики утверждают, что очень маловероятно, что глава Кремля Владимир Путин санкционирует атаку против западных сил внутри Украины, когда его войска способны захватить лишь небольшие территории.

Согласно плану, силы во главе с Францией и Великобританией также предложат помощь в защите неба и моря Украины.

Но главной целью развертывания войск будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения. Позже они будут выводиться поэтапно, а окончательный вывод войск состоится примерно через пять лет, стало известно The Telegraph.

После сопредседательства на встрече 30 стран министр обороны Британии Джон Гили заявил, что не будет раскрывать детали обсуждаемых планов, поскольку это "просто сделает Путина мудрее".

"Коалиция решительных" имеет четыре основных цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

Как сообщалось, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью оказания долгосрочной поддержки.