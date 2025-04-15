В ЕС верят, что проект соглашения о минералах с США будет изменен "в интересах Украины"

В Европейском Союзе понимают, что предыдущий проект соглашения Украины с США о минералах содержал некоторые положения, несовместимые с законодательством ЕС, и следовательно, неприемлемые для Украины, но верят, что украинская власть сможет договориться о выгодном для Украины варианте.

Об этом на брифинге 15 апреля в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает корреспондент "Европейской правды".

Мерсье отметил, что в ЕС верят, что во время переговоров с США по соглашению о полезных ископаемых Украина сможет добиться, чтобы ее текст отвечал ее интересам.

"Исходя из того, что мы видели в прошлом, мы приветствуем заявление президента Зеленского о том, что некоторые положения (соглашения о минералах) были несовместимы с законодательством ЕС, и что эти условия не будут приемлемыми для Украины", – заявил представитель Еврокомиссии.

"Мы верим, что украинская власть проведет переговоры по проекту соглашения в интересах Украины", – добавил он.

Как сообщалось, 11 апреля украинская делегация в ходе технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

Но перспективы прорыва после встречи 11 апреля можно назвать мизерными, учитывая ее "антагонистическую" атмосферу.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.