СМИ: у Трампа "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины

Некоторые помощники американского президента Дональда Трампа недовольны усилиями Европы по укреплению Украины.

Об этом говорится в материале The Economist, который ссылается на дипломатов, передает "Европейская правда".

Издание перечисляет ряд шагов администрации Трампа, которые подтверждают отход от поддержки Украины со стороны США – от вывода военных с ключевой базы в Жешуве и уменьшения присутствия в Контактной группе по вопросам обороны Украины до обложения Украины базовым 10-процентным тарифом (в то время как против России ничего подобного введено не было).

Еще одним признаком времени, отмечает The Economist, является то, что представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он продолжает поставлять оружие в Украину

Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частных разговорах говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины.

"Как всегда в случае с такой хаотичной администрацией, трудно отличить настоящий сигнал от шума", – отмечает издание.

Сейчас европейцы движутся в двух направлениях.

Первое – это усилия Великобритании и Франции по созданию европейских "сил успокоения", которые помогут Украине после прекращения огня. Россия возражает против такого развертывания, даже если Америка не дает никаких гарантий, что она поддержит европейцев.

Европейцы надеются показать Трампу, что они берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то приверженность американцев к НАТО, если не к Украине.

Согласно этой новой схеме, будущее "сдерживание" России будет происходить в трех зонах: усиленные украинские войска, которые держат линию против России на востоке, европейские силы на западе и, по крайней мере пока, продолжающееся американское присутствие в странах НАТО.

Второе направление – увеличение военной помощи Украине со стороны Европы. Дэвид Шимер, бывший чиновник Совета национальной безопасности при Байдене, говорит, что нельзя терять времени. Европейцы должны отдать больше своих запасов оружия, несмотря на риски; финансировать украинскую военную промышленность; вести переговоры с Трампом о покупке американских систем противовоздушной обороны для Украины; и использовать замороженные российские активы, чтобы заплатить за все это.

Поскольку Россия полна решимости продолжать свое вторжение, а Америка, похоже, намерена отстраниться, Украине придется бороться дальше, говорит Шимер.

Напомним, президент Трамп заявил, что "не имеет ничего общего" с войной России против Украины, и утверждал, что ему сказали, якобы Россия допустила ошибку в Сумах.

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