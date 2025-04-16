США объявили санкции против нефтеперерабатывающего завода в Китае

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении нефтеперерабатывающего завода в Китае за закупленную у Ирана нефть.

Об этом Государственный департамент США сообщил в среду, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Shandong Shengxing Chemical Co, Ltd, расположенного в Китае небольшого независимого нефтеперерабатывающего завода, за покупку иранской нефти на сумму более миллиарда долларов", – заявили в Госдепе США.

Президент Трамп, добавили в ведомстве, намерен свести к нулю нелегальный экспорт иранской нефти, в том числе в Китай.

Соединенные Штаты также вводят санкции против нескольких компаний и судов, причастных к содействию поставке иранской нефти в Китай в рамках "теневого флота" Ирана, добавили в Госдепе.

"Поскольку Иран стремится получать доходы от продажи нефти для финансирования своей дестабилизирующей деятельности, Соединенные Штаты привлекут к ответственности как Иран, так и всех его партнеров, которые уклоняются от санкций", – говорится в заявлении.

Напомним, Министерство финансов США 13 марта объявило об очередном пакете санкций против нефтяного сектора Ирана, включая компании и суда, связанные с его "теневым флотом".

Между тем, по данным СМИ, Иран добивается смягчения санкций в рамках "ядерных переговоров" с США.