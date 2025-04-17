Вучич поедет в Москву на 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не передумал посещать парад главы Кремля Владимира Путина по случаю парада 9 мая, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза относительно его решения.

Его слова цитирует агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит в Москву на военные празднования 9 мая будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны по вступлению в ЕС.

Визит также фактически означал бы демонстрацию поддержки Путина и войны Москвы против Украины.

В то же время Вучич заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.

"В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, о своем участии в котором мы объявили" , – сказал он.

Как передает агентство, Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.