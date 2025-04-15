Фицо возмутился советом Каллас не ехать в Москву и вспомнил о 1939 году

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву по случаю так называемого парада победы 9 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Премьер Словакии в очередной раз подтвердил, что 9 мая его можно будет найти в Москве.

"Предупреждение госпожи Каллас – это шантаж или объявление о том, что я буду наказан, когда вернусь из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й", – заявил он.

Далее Фицо заочно обратился к главе дипломатии ЕС и сказал, что "никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ехать".

"И я напоминаю, что я один из немногих в ЕС, кто последовательно говорил о необходимости мира в Украине, и я не принадлежу к горячим сторонникам продолжения этой бессмысленной войны", – добавил словацкий премьер.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.