ЕС указывает странам-кандидатам не посещать парад 9 мая в Москве

Европейский Союз дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

Об этом журналистам сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Браже рассказала, что во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан в воскресенье, 13 апреля, европейская сторона дала им четкое указание не участвовать в торжествах в Москве, посвященным празднованию 9 мая.

"Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами... Было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции. В том числе – очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС", – заявила Браже.

По ее словам, по поддержке Украины планируется "очень практическая дискуссия как о деньгах, так и о военной поддержке, о собственной способности ЕС (по военной поддержке Украины. – Ред.)".

Шокирующая атака РФ на Сумы 13 апреля свидетельствует о том, что "Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны", подчеркнула латвийский министр.

Напомним, что в этот же день президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, и что европейские партнеры готовы помочь в финансировании этой инициативы.

В то же время, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует выступить против всех проукраинских инициатив на заседании Совета ЕС в Люксембурге, кроме инициатив по установлению мира.

Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского Союза на заседании Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля (Foreign Affairs Council) обсуждают гарантии безопасности Украины, в частности, инициативы "коалиции решительных" относительно возможного развертывания в Украине мониторинговой миссии, а также подготовку 17-го пакета санкций против России и другие средства давления на нее.