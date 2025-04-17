В МИД РФ заявили, что США стали лучше понимать российские аргументы по Украине

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что благодаря контактам между Россией и США Вашингтон стал лучше понимать российские аргументы по "устранению первопричин украинского кризиса".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Захарова сказала на брифинге в четверг, ее слова приводит российское агентство "Интерфакс".

Захарова сказала, что РФ продолжает "доверительные контакты" с американской стороной.

"Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы считаем, что на основе предоставленной информации определенные аспекты они стали лучше понимать, лучше понимать наши доводы о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", – заявила представитель российского министерства.

Она подчеркнула, что новая администрация США "пытается сама разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение о ситуации и возможных путях ее решения".

"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов... Естественно, мы сейчас только в начале пути", – добавила Захарова.

Между тем, по данным СМИ, несколько советников президента США призывают его с осторожностью относиться к заявлениям Москвы о стремлении мира с Украиной, подчеркивая, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор не продемонстрировал искреннего желания прекратить боевые действия.

А спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф ранее назвал свои переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным "убедительными", а также упомянул о "пяти территориях", которые должны быть частью "мирного соглашения" с Россией.