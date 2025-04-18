Мелони говорит, что Трамп согласился посетить Рим и встретиться с представителями ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что американский президент Дональд Трамп согласился совершить официальный визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Европейского Союза во время этого визита.

Об этом она заявила в Овальном кабинете в четверг, 17 апреля, ее цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Поездка Мелони в США состоялась на фоне тарифного спора между Вашингтоном и Брюсселем и рассматривалась как попытка способствовать диалогу и воспользоваться хорошими отношениями между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.

Находясь в Овальном кабинете, Мелони заявила, что Трамп согласился осуществить официальный визит в Рим.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой", – сказала премьер Италии.

Напомним, перед визитом в США итальянский премьер созвонилась с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мелони балансирует на грани между своей идеологической близостью к президенту США и связями с европейскими союзниками, которые критикуют повышение Трампом тарифов и его решение исключить ЕС из переговоров с Россией о прекращении войны в Украине.

Мелони ранее высказывала убеждение, что европейские государства, подвергшиеся влиянию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.