Трамп за 100 дней объявил рекордное количество чрезвычайных ситуаций в США

За первые 100 дней своего президентства Дональд Трамп объявил больше чрезвычайных ситуаций, чем любой другой президент в современной американской истории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют подсчеты Axios.

Трамп уже успел объявить восемь чрезвычайных ситуаций, которые использовал для введения тарифов, ускорения добычи энергоносителей и полезных ископаемых, а также размещения военных США на границе с Мексикой – для сдерживания миграции.

Президент США в соответствии с Законом о чрезвычайных ситуациях 1976 года имеет право объявить чрезвычайную ситуацию в любое время и почти по любой причине – без необходимости доказывать конкретную угрозу или получать одобрение Конгресса.

При этом в 1983 году Верховный суд США фактически лишил Конгресс возможности накладывать вето на чрезвычайную ситуацию.

Как отмечает Axios, объем использования Трампом полномочий для объявления чрезвычайных ситуаций является беспрецедентным для истории США и свидетельствует о намерениях сосредоточить власть в Белом доме.

В то же время чрезвычайные ситуации в США также позволяют сохранять санкции против России, которые были введены с 2014 года, и Трамп уже продлил действие нескольких из них.

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