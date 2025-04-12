Трамп продлил санкции Байдена в отношении России

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайного положения, введенного в апреле 2021 года его предшественником Джо Байденом из-за вредной деятельности России, и связанные с ним санкции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ обнародован в федеральном реестре США.

Отмечается, что введенное в 2021 году чрезвычайное положение было призвано "противостоять необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую составляет определенная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации".

Среди конкретных мер называются в частности усилия, "направленные на подрыв проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзников и партнеров".

Также упоминаются злонамеренная кибердеятельность, использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, преследование диссидентов и журналистов, подрыв региональной безопасности, нарушение принципов международного права.

"По этой причине чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, которое было расширено в Указе 14066 и в отношении которого были приняты дополнительные меры в Указах 14039, 14068, 14071 и 14114, должно продолжать действовать после 15 апреля 2025 года. Поэтому, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продолжаю на 1 год действие чрезвычайной ситуации, объявленной в Указе 14024", – говорится в указе.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что США усилят санкции против России на фоне попыток урегулировать ситуацию с развязанной Кремлем войной.

4 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США ужесточения санкций против России в ответ на ее отказ на прекращение огня.

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.