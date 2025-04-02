СМИ: США недовольны намерениями Европы покупать меньше американского оружия

Американские официальные лица в разговорах с европейскими коллегами заявили, что они хотят, чтобы страны Европы продолжали покупать оружие у США, несмотря на недавние шаги Европейского Союза, направленные на ограничение участия американских производителей в тендерах на поставку оружия.

Об этом сообщили Reuters пять источников, знакомых с этим вопросом, информирует "Европейская правда".

Сообщения, переданные Вашингтоном в последние недели, прозвучали в тот момент, когда ЕС предпринимает шаги в развитии европейской оружейной промышленности, одновременно ограничивая закупки некоторых видов американского оружия.

Источники агентства рассказали, что 25 марта госсекретарь США Марко Рубио сказал министрам иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, что Соединенные Штаты хотят продолжать участвовать в оборонных закупках стран ЕС.

По словам двух источников, Рубио сказал, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет негативно воспринято Вашингтоном.

Один из дипломатов из Северной Европы, который не участвовал во встрече, сказал, что американские чиновники также недавно сообщили им, что любое исключение из закупок оружия в ЕС будет расценено как неуместное.

Неназванный представитель Госдепа рассказал, что Рубио планирует обсудить ожидания того, что страны ЕС продолжат покупать американское оружие, во время своего визита в Брюссель на этой неделе, где он будет участвовать во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Представитель Госдепартамента заявил, что президент США Дональд Трамп приветствует недавние усилия европейских союзников "укрепить свой оборонный потенциал и взять на себя ответственность за собственную безопасность", но предостерег от создания новых барьеров, которые сделают невозможным участие американских компаний в европейских оборонных проектах.

В середине марта Европейская комиссия обнародовала оборонное предложение под названием ReArm Europe, которое включает план заимствования 150 миллиардов евро для предоставления кредитов правительствам стран ЕС, чтобы они могли потратить их на оборонные проекты.

По словам собеседника агентства, в США "расстроены предложением ReArm и тем, что США исключены из него".

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

На этом фоне некоторые государства Альянса уже заявили, что пересмотрят планы приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений относительно позиции США.