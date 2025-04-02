Генсек НАТО прогнозирует, что требования к оборонным расходам в Альянсе вырастут более чем в 1,5 раза

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о своих ожиданиях он будущего решения саммита НАТО по росту оборонных расходов Альянса.

Об этом он заявил журналистам перед встречей министров иностранных дел Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Комментируя заявления американских чиновников о необходимости серьезно нарастить расходы членов Альянса на оборону, генсек заявил, что финальное решение ожидается на саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.

"Что нам нужно будет сделать во время подготовки к саммиту НАТО – это оценить оборонные расходы в НАТО. Также нужно точно определить, каких целей нам нужно достичь, и какие пробелы (в оборонных возможностях -ЕП) мы имеем", – добавил генеральный секретарь. "Мы завершим этот процесс (оценку потребностей – ЕП) в начале июня с министрами обороны", – добавил он.

Марк Рютте также отметил, что первый анализ уже определил некоторые проблемные сферы. "Мы уже определили, в частности, что нам нужно больше дальнобойных мощностей. Также нам нужно увеличить инвестиции во все, что касается сухопутных войск, их оснащения", – отметил он.

Генеральный секретарь НАТО ожидает, что по результатам оценки требования Альянса к расходам его государств-членов вырастут как минимум в полтора раза.

"Можно предположить, что придется тратить значительно больше 3% (от ВВП), чтобы закрыть пробелы и убедиться, что можем гарантировать безопасность в этой части Европы", – заявил Рютте. Сейчас решения Альянса требуют от государств-членов тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Марк Рютте не стал отвечать на вопрос о том, являются ли нормальными требования об увеличении оборонных расходов Европы, но не США, но отметил, что именно европейские оборонные расходы сейчас резко возрастают.

"Европейцы активизируются. И это имеет решающее значение из-за угроз со стороны России и растущих угроз со стороны Китая, а также Северной Кореи", – заявил он.

Заявления генсека прозвучали перед началом первой встречи НАТО с госсекретарем США.

Примечательно, что в США сейчас не удовлетворены намерениями Европы покупать меньше американского оружия в рамках своего перевооружения.

Во вторник в Альянсе также заявили о необратимости членства Украины, несмотря на заявления из США.