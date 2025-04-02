Генсек НАТО прогнозує, що вимоги до оборонних витрат у Альянсі зростуть у понад 1,5 рази

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про свої очікування він майбутнього рішення саміту НАТО щодо зростання оборонних витрат Альянсу.

Про це він заявив журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи заяви американських посадовців про потребу серйозно наростити витрати членів Альянсу на оборону, генсек заявив, що фінальне рішення очікується на саміті НАТО, який відбудеться наприкінці червня у Гаазі.

"Що нам потрібно буде зробити під час підготовки до саміту НАТО – це оцінити оборонні видатки в НАТО. Також потрібно точно визначити, яких цілей нам потрібно досягти, і які прогалини (у оборонних спроможностях – ЄП) ми маємо", – додав генеральний секретар. "Ми завершимо цей процес (оцінку потреб – ЄП) на початку червня з міністрами оборони", – сказав він.

Марк Рютте також зазначив, що перший аналіз вже визначив деякі проблемні сфери. "Ми вже визначили, зокрема, що нам потрібно більше далекобійних потужностей. Також нам потрібно збільшити інвестиції в усе, що стосується сухопутних військ, їхнього оснащення", – зазначив він.

Генеральний секретар НАТО очікує, що за результатами оцінки вимоги Альянсу до витрат його держав-членів зростуть як мінімум у півтора раза.

"Можна припустити, що доведеться витрачати значно більше ніж 3% (від ВВП), щоби закрити прогалини і переконатися, що можемо гарантувати безпеку у цій частині Європи", – заявив Рютте. Зараз рішення Альянсу вимагають від держав-членів витрачати на оборону не менше 2% ВВП.

Марк Рютте не став відповідати на запитання про те, чи є нормальними вимоги про збільшення оборонних витрат Європи, але не США, але наголосив, що саме європейські оборонні витрати зараз різко зростають.

"Європейці активізуються. І це має вирішальне значення через загрози з боку Росії і зростаючі загрози з боку Китаю, а також Північної Кореї", – заявив він.

Заяви генсека пролунали перед початком першої зустрічі НАТО з держсекретарем США.

Примітно, що у США зараз не задоволені намірами Європи купувати менше американської зброї у рамках свого переозброєння.

У вівторок у Альянсі також заявили про незворотність членства України, попри заяви з США.