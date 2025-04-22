ЕС проверит TikTok из-за тренда на "неестественную худобу"

Регуляторы ЕС анонсировали проверку волну видеороликов в TikTok, пропагандирующих чрезмерную худобу под хэштегом #SkinnyTok.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В последние дни в TikTok получили распространение ролики с советами по похудению и экстремальными диетами. Это привлекло внимание министров цифровых технологий в нескольких странах Европейского Союза.

Французский министр Клара Шаппаз назвала тренд неприемлемым и заявила, что "защита несовершеннолетних в интернете является одним из моих приоритетов".

В комментарии Politico французский медиарегулятор Arcom сообщил, что работает с Европейской комиссией над расследованием тренда #SkinnyTok "учитывая риск для общественного здоровья", который он может представлять.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил, что Еврокомиссия знает о проблеме, поднятой Францией, и "готова сотрудничать".

В ЕС еще в прошлом году начали расследование алгоритма работы TikTok и его влияния на несовершеннолетних в соответствии с Актом о цифровых услугах. В рамках этого расследования Еврокомиссия также изучает, как алгоритмы TikTok продвигают контент о расстройствах пищевого поведения.

По данным СМИ, TikTok в Евросоюзе параллельно грозит штраф в около 500 миллионов евро за незаконную отправку данных европейских пользователей в Китай.