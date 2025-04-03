TikTok в ЕС грозит 500 млн евро штрафа за отправку данных в Китай

Компанию-владельца TikTok ByteDance могут оштрафовать в ЕС на более 500 млн евро за незаконную отправку данных европейских пользователей в Китай.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Ирландская Комиссия по защите данных, которая является главным регулятором ІТ-компаний в Евросоюзе, должна принять решение о штрафе против TikTok до конца апреля.

Ему предшествовало начатое в 2021 году расследование, которое выявило, что платформа отправила информацию о европейских пользователях в Китай, чтобы к ней получили доступ разработчики приложения.

Это нарушило Общий регламент о защите данных Европейского Союза, что влечет за собой многомиллионный штраф.

Потенциально TikTok грозит третий по размеру штраф за нарушение Регламента, который когда-либо накладывался в ЕС: больше за него платили Amazon (746 миллионов евро) и Meta (1,2 млрд евро).

Точный размер штрафа TikTok и сроки принятия решения не являются окончательными и могут еще измениться, отметили источники Bloomberg.

О штрафе стало известно на фоне того, что до 5 апреля владелец платформы ByteDance должен найти покупателя для американского подразделения TikTok, иначе приложение будет запрещено в стране.