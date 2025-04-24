Что не говорят о мирном плане США и почему новый раунд переговоров стал поражением для Трампа

"Мирные переговоры" 23 апреля в Лондоне, на которые многие возлагали надежды, не приблизили Украину и мир ни к завершению войны, ни даже к ее приостановлению.

Фактически лондонскую встречу сознательно разрушили еще до ее начала. Сначала США сообщили, что не будут участвовать во встрече на политическом уровне, а затем Париж и Берлин снизили уровень участия в ней.

Дело в том, что Украина довольно скептически восприняла "план Трампа", который тот назвал "последним предложением". Более того, европейские партнеры поддержали Украину и тоже выразили недовольство предложением.

Тем временем переговоры на рабочем уровне продолжаются. Киев сообщил американцам о красных линиях и "план Трампа" еще может быть изменен.

О том, на чем настаивает Киев и какие детали потенциальной договоренности требуют особого внимания, читайте в анализе редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией. Далее – краткое его изложение.

На прошлой неделе в Париже американцы передали европейцам первый свой мирный план, который содержит лишь описание основных идей мира.

При этом американские медиа один за другим цитировали источники, которые говорили, что переданный в Париже на прошлой неделе план, мол, "последнее предложение" президента США Дональда Трампа, которое можно немного модифицировать, прорабатывать, но не отвергать.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, улетая из Франции, предупредил о возможном выходе США из процесса переговоров, если "в ближайшие дни" определят, что мир достичь невозможно.

В Вашингтоне уточнили: угроза Рубио о выходе США из процесса уже "в ближайшие дни" была привязана к следующей встрече в таком же формате 23 апреля в Лондоне.

Но эти угрозы не сработали. 23 апреля Вашингтон получил прямое и недвусмысленное заявление от украинского правительства: Киев готов к переговорам, но не к капитуляции. И это неудивительно, потому что даже беглое прочтение этого плана доказывает, что он – явно разбалансирован в пользу России.

Более того, на сторону Украины стали и европейские партнеры.

В целом этот раунд стал поражением для США.

Американцы узнали, что их шантаж партнеров и угрозы выходом США из переговорного процесса уже не действуют. Этот шаг не позволил изменить позицию ни Киева, ни европейских столиц. Более того, администрация Трампа теперь оказалась перед дилеммой – либо она делает то, что обещала, и выходит из переговоров, либо дополнительно подрывает доверие партнеров в отношении своей решимости.

Вдобавок, перестают работать и угрозы прекращением помощи для ВСУ, которые ранее были абсолютным, "ядерным" оружием Вашингтона на переговорах с партнерами и с Киевом.

При этом желание у Украины и европейских столиц сохранить США в процессе есть – но не любой ценой.

У Украины есть свои красные линии, которыми она не уступит: признание Украиной российской аннексии, включая Крым, невозможно при любых условиях; право выбирать союзы по безопасности (НАТО) или экономические (ЕС), в которые Украина стремится вступить – не может быть ограничено; Украина не примет соглашение с ограничениями для ВСУ и украинской обороноспособности.

Внимание президента США пока привлекла только позиция Киева по Крыму. И хотя Трамп в традиционной для себя экспрессивной манере возмутился заявлениями Зеленского о красных линиях, но сразу же заверил: это не является препятствием для подписания мирного соглашения.

"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией", – написал он. И это вполне может быть компромиссом, который удовлетворит также Россию и государства ЕС, от которых тоже никто не будет требовать признания аннексии.

Похожий компромисс возможно найти и в отношении остальных оккупированных территорий.

Но здесь есть также скрытая проблема, которую короткий "план Трампа" просто игнорирует.

Это – вопрос взаимодействия Украины и России. И сейчас, и в будущем.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.