Свириденко про зустріч в Лондоні: Україна готова до переговорів, але не до капітуляції

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко на тлі зустрічі у Лондоні щодо припинення розв’язаної РФ війни заявила, що Україна готова вести переговори, але не здатися.

Про це українська міністерка написала в X, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Свириденко, Україна не погодиться на угоду, яка дасть РФ можливість для перегрупування і "повернення з більшим насильством".

"Сьогодні, коли делегація України зустрічається з партнерами в Лондоні, ми підтверджуємо свою принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися", – підкреслила вона.

За словами Свириденко, повне припинення вогню на суходолі, в повітрі і на морі – це необхідний перший крок, а якщо "Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим".

"Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир", – резюмувала вона.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.

Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі проходять на рівні високопосадовців.

Тим часом ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання – основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.