WSJ: США чекають відповіді України на "мирні пропозиції" щодо Криму і НАТО

США передали Україні та європейським союзникам пропозиції щодо завершення російсько-української війни та очікують на відповідь цього тижня.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За словами західних посадовців, американці висунули свої ідеї в конфіденційному документі, який представили українській делегації у Парижі в четвер. Ці ідеї також були представлені європейським високопосадовцям під час одноденної зустрічі в столиці Франції.

Пропозиції, зокрема, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Тепер США, за даними видання, чекають на відповідь Києва. Вона, як очікується, надійде на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня.

У випадку, якщо американська, європейська та українська позиції збігатимуться, то пропозиції можуть бути передані Москві.

Щоб чинити тиск на Україну і Росію, держсекретар США Марко Рубіо заявив у п'ятницю, що адміністрація Трампа може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.

У неділю високопосадовець Державного департаменту США назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, які Київ має зважити, а не пропозицією "прийняти або відмовитись". Посадовець сказав, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення і зворотного зв'язку".

Рубіо, спеціальні посланники Стів Віткофф і Кіт Келлог зустрілися в четвер у Парижі з главою ОПУ Андрієм Єрмаком, міністром оборони Рустемом Умєровим і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

За словами американських посадовців, Рубіо, Віткофф і Келлог планують взяти участь у майбутній зустрічі в Лондоні. Після цього Віткофф може здійснити ще одну поїздку до Росії, хоча про неї не повідомлялося.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що для України визнання її територій російськими – це червона лінія.

Також повідомляли, що Україна не погодиться відмовитися від членства в НАТО у рамках імовірної "мирної угоди" – і вона донесла це американській стороні.

Раніше Bloomberg повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною також передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.