Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ против Украины

Польские воздушные силы поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки РФ по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление рано утром 24 апреля опубликовало Операционное командование вооруженных сил.

Граждан предупредили о том, что из-за активности российских стратегических бомбардировщиков и нанесения ударов по целям в том числе на западе Украины в воздух подняли истребители Польши и других союзников.

"Операционное командование Вооруженных сил наблюдает за ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в полной готовности", – отметили в сообщении.

Около 8 часов утра опубликовали обновление, что истребители возвращаются на базы, поскольку угроза прекратилась. Также отметили, что нарушений воздушного пространства Польши не было.

В настоящее время известно о девяти погибших и более 70 пострадавших на месте попадания ракеты в Киеве, работа на завалах продолжается. Пострадавшие есть также в Харькове.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.